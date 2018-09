En Italia aseguran que el Real Madrid sigue a Zielinski

Centrocampista polaco de 24 años que juega en el Nápoles Dio un recital ante Italia este viernes en el duelo de la Liga de las Naciones

El mercado de fichajes echó el cierre el pasado 31 de agosto, pero el Real Madrid y el resto de clubes siguen recapitulando informes de jugadores con potencial para poder llegar a a ser objetivos del equipo blanco. La política de la entidad merengue sigue siendo la misma. Se busca talento joven para no tener que desembolsar cientos de millones de euros en estrellas. Y en Italia aseguran que uno de los futbolistas que está en la agenda de Real Madrid es el polaco Zielinski.

El joven mediocentro de 24 años del Nápoles está ante una temporada muy importante para explotar definitivamente al máximo nivel. Ha sido titular con Ancelotti en los tres primeros partidos de la Serie A, y este viernes su nombre dio la vuelta al mundo por el recital que dio en el Italia-Polonia de la Liga de las Naciones del pasado viernes, en el que marcó un gol además de cuajar un gran partido.

El Nápoles quiere renovarlo

Su cláusula es de 65 millones de euros y hasta el momento ningún equipo se ha decidido a pagarla, pero si termina de explotara de manera definitiva este curso podría hacer las maletas pronto rumbo a uno de los grandes de Europa. Los que lo conocen tienen claro que reúne cualidades y talento para ser un centrocampista top, pero necesitaba dar ese último golpe sobre la mesa y parece que lo está dando.

El Nápoles es consciente de eso y lleva tiempo trabajando en su renovación, pero todavía no hay fumata blanca en ese sentido. El Manchester United y el City tienen a Zielinski en su agenda desde hace tiempo, así como el Liverpool. La Premier le tienta, pero también el Real Madrid está tras sus pasos según una información publicada por Calciomercato. El presidente napolitano, De Laurentiis, sabe que tiene un diamante en bruto y no se va a negar a venderlo. De hecho, el Nápoles es un club experto en fichar barato y vender caro. Pero para ello va a tener que renovarlo si no quiere que el polaco se marche a cambio de 65 kilos.