El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 no ha ido tan bien como esperaba. Según ha constatado el asturiano, sólo ha estado al 80 por ciento. Aún así de poco le hubiera servido rendir por encima ya que tanto él como Esteban Ocon ha sacado el máximo potencial un Alpine, que corre con el motor de 2019. Es por ello por lo que Fernando Alonso da por buena esta temporada “de transición” y promete está al cien por cien en 2022.

“Estoy contento. Esta temporada ha sido la de la vuelta a la Fórmula 1 después de dos años fuera de ella. Teníamos las expectativas claras en cuanto a prestaciones, pues sabíamos que iba a ser una continuación de 2020, los coches no se tocaron”, señaló el piloto de 40 años tras ser elegido como Mejor Deportista de 2019 por la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias.

“Las normas de 2021 se pospusieron a 2022 y por ello, este año iba a ser de transición. Para mí, en lo personal, en las primeras carreras no estaba del todo cómodo, empecé a adaptarme en la cuarta o quinta carrera. El objetivo de esta temporada era tener rodaje para estar al cien por cien en 2022 y creo que llego al cien por cien para el año que viene”, añadía optimista Fernando Alonso.

Y es que, tras darse un baño de masas en el auditorio José Barrera de Pravia, el piloto de Alpine espera devolver el cariño a los aficionados en 2022. “Siempre es un orgullo estar en casa y recibir cualquier reconocimiento. Me hace ilusión porque es mi tierra y mi gente. Ojalá podamos devolverles alegrías, sobre todo el año que viene”.

Fernando Alonso y el final del Mundial

No tan optimista se ha mostrado el español en lo que respecta al final del presente curso. “Las cinco carreras que quedan para acabar el año van a ser muy parecidas a las que hemos visto hasta ahora. Llevamos 17 y en estas cinco no creo que vaya a haber ninguna revolución en cuanto a prestaciones. Intentaremos seguir sumando puntos, conseguimos una racha increíble de 15 carreras seguidas sumando, que se truncó por desgracia en Estados Unidos”, continuaba Fernando Alonso.

“Queremos volver a sumar en estas cinco últimas carreras y ayudar a Alpine en la lucha en Constructores, que siempre da un poco más de moral y entusiasmo en las fábricas, que tendrán que trabajar duro en invierno con la nueva normativa para el año que viene”, agregaba en alusión a la batalla que mantiene Alpine con AlphaTauri por el quinto puesto en el Mundial de Constructores.

Su difícil adaptación a la Fórmula 1

Semanas atrás, Fernando Alonso habló de su lenta adaptación a la Fórmula 1. “Pasó lo que esperaba. Sabía qué podían surgir dificultades en mi camino. Lo vimos en la vuelta de Michael Schumacher. Después de conducir tantos coches diferentes, no sabía exactamente cómo me iría de nuevo en un coche de Fórmula 1. Siempre tengo que cumplir. La gente espera ese poquito más de mí. Cuando hago lo que hace mi compañero de equipo, generalmente se ve como una decepción. Esto crea altas expectativas. Sin embargo, estoy contento con el regreso. El reto fue grande para adaptarse mental y físicamente a estos coches. Después de dos años, el cuello ya no está acostumbrado al estrés, y ya no tengo 20 años”, admitía.

El dicha ocasión, Fernando Alonso reiteró que no estaba al cien por cien: “Yo diría que soy tan bueno como en 2018 o un poco peor. No estoy cien por cien satisfecho con mi rendimiento, especialmente los sábados. Todavía me resulta difícil entender dónde está el máximo de rendimiento del neumático. Si haces una preparación diferente en la salida o te encuentras con tráfico, el neumático se comporta de manera diferente cuando empujas y comienzas la vuelta. Todavía no lo entiendo del todo. Salvo por eso, todo bien”, manifestaba.

Sobre por qué no estaba al cien por cien, declaró: “Me faltan dos años en los que los neumáticos han evolucionado. En segundo lugar, hay una falta de confianza respecto a la dirección. Después de Bakú está mejor, pero no es algo en lo que formé parte del proyecto de desarrollo desde el principio. Me tuve que adaptar un poco. Espero que sea mejor el año que viene. Los coches también serán muy diferentes de conducir. Tal vez toda la parrilla necesite realinear su estilo de pilotaje. Ojalá pueda aprovecharlo”.

¿Los coches de 2022 serán un hándicap o una ventaja para Alonso?

Precisamente a esto hacía referencia recientemente Lando Norris tras probar el monoplaza de 2022en el simulador: “Es un coche muy diferente a la hora de conducir. En cierto modo no es tan agradable como el de esta temporada. Creo que será igual para todos los equipos”. Habrá que ver pues cómo se adaptan los pilotos a sus monoplazas y su juega a favor de Fernando Alonso el haberse enfrentado ya a un desafío similar esta temporada.