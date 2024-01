La faceta más desconocida de Nadal: salen a la luz sus fotos más tiernas con su hijo

Rafa Nadal ha sacado su lado más humano y ha mostrado una faceta más desconocida con su hijo, Rafael. El tenista balear está hecho todo un padrazo. Durante su estancia en Australia para disputar el Torneo de Brisbane, que suponía su regreso a las pistas casi un año después, el de Manacor aprovechó para pasar tiempo con su pequeño y sacar a la luz una imagen suya que nunca antes se había visto.

El ex número uno del mundo está centrado en su recuperación y en preparar la gira de tierra batida tras lesionarse en Brisbane, pero también en pasar tiempo con su hijo. Su pequeño, nacido el viernes 7 de octubre de 2022, tiene ya un año y tres meses y comienza a dar sus primeros pases. Su padre, Rafa Nadal, está muy pendiente de él y aprovechó los ratos libres en Australia para pasar tiempo con su niño.

El de Brisbane era el primer torneo al que el ganador de 22 Grand Slams acudía junto al pequeño Rafa Jr. Durante sus primeros días en el torneo, Nadal se dejó ver con su hijo de la mano durante uno de los entrenamientos de preparación para la cita australiana. El vástago del tenista balear aparece en el video con una raqueta donde hace presagiar que también comenzará a jugar al tenis desde bien pequeño y donde le coge la mano a su padre para tomar los caminos de las pistas de entrenamiento.

En el video se puede apreciar una faceta completamente diferente de Rafa Nadal, hasta ahora desconocida, ya que esa era la primera vez que aparece públicamente el hijo del mejor tenista español de todos los tiempos. Rafa Junior acompañó a su padre en su regreso a las pistas tras casi un año fuera de las mismas por culpa de una lesión en el psoas ilíaco.

Ahora, en las imágenes publicadas en exclusiva por la revista Hola, Rafa Nadal desvela su faceta como padre con su hijo, Rafa Jr, que le acompañó durante todo el torneo. Por desgracia, la semana no terminó de la mejor manera para el español que sufrió una nueva lesión que le impedirá disputar el Open de Australia.

Nadal, centrado en su recuperación

Rafa Nadal hizo saltar todas las alarmas al terminar lesionado en el tercer partido de su regreso donde acabó cayendo frente a Jordan Thompson en un durísimo encuentro, que cayó del lado del australiano en el tercer set. Tras el encuentro el balear confirmaba que había «sentido una molestia, espero que sólo sea una sobrecarga fuerte». Unos días más tarde, al confirmar su ausencia en el primer Grand Slam del curso, el español tranquilizó a sus seguidores confirmando que la lesión no se había producido en la misma zona donde tuvo la anterior lesión.

«Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar», aseguró el jugador de 37 años.