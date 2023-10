Descalificado con punto de partido a favor… ¡tras pegarle un pelotazo al árbitro!

Tienes punto de partido a favor para colarte, por primera vez en la temporada, en el cuadro final de un gran torneo ATP, pero una irresponsabilidad mayúscula, fruto de la frustración, acaba con tu descalificación inmediata del partido. El guion es de película, pero atiende a la realidad de lo sucedido en la previa del Masters 1000 de Shanghai 2023, con el australiano Marc Polmans como desgraciado protagonista.

Polmans, actualmente situado en el puesto 140 del ranking ATP, se enfrentaba al italiano Stefano Napolitano, en partido correspondiente a la segunda y última ronda de la fase previa del Masters 1000 de Shanghai. En un encuentro disputado en una de las pistas exteriores del complejo de la ciudad china, Marc Polmans contaba con la ventaja de un set a cero y punto de partido para meterse en el cuadro final del torneo, algo que no había podido lograr anteriormente en 2023 ni en Masters 1000 ni en Grand Slam.

Todo parecía de cara para Polmans, que con el punto dominado, se encaminó a la red para cerrarlo y con él, el encuentro y el pase al cuadro final en Shanghai. Sin embargo, una buena reacción de Napolitano envió una pelota a los pies del australiano, que dejó su volea de revés en la red. La presión del momento y la frustración por el punto fallado desembocaron entonces en una ‘ida de olla’ mayúscula por parte de Marc Polmans, que lanzó la pelota al aire con tan mala suerte de que fue a parar a la silla del juez árbitro.

Marc Polmans was disqualified from Shanghai qualifying after hitting the umpire with a ball.

He had match point, & launched the ball out of anger.

The ball hit the umpire at a very fast pace.

Disqualified immediately.

