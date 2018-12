View this post on Instagram

¡¡¡Feliz Navidad!!! 🎄🎁 “Qué placer da a veces el simple hecho de coincidir. Ni más ni menos, sin importar que pase. Simplemente estar ahí. Mismo lugar, mismo tiempo, mirándonos fijamente. Qué bonito es coincidir. Contigo, siempre.”