A Naingoolan la noche le confunde: “Los futbolistas podemos beber y fumar”

Los malos hábitos no son muy normales en los deportistas, pero hay algunos jugadores como Radja Nainggolan que los defienden. El jugador del Inter de Milán habló sobre ello en una entrevista concedida a la revista francesa France Football, en la que además se abrió para sacar su lado más humilde. El jugador defendió que un futbolista puede beber y fumar “con serenidad” y aseguró ser un “chico normal”, alejado de la etiqueta de chico malo que se le impuesto.

El consumo de alcohol y tabaco son dos temas que parecen tabú a la hora de hablar de los deportistas. Sin embargo, él afirma que “podemos beber y fumar”. “Un futbolista puede fumar, aunque no tenga un trabajo ‘normal'”, señaló el jugador del conjunto neroazzurro. Nainggolan reconoce llevar una vida normal: “Compro en el supermercado, puedo tomarme algo y fumar un cigarrillo sin esconderme. Esconderme no es mi forma de vida”.

El internacional belga no tuvo una infancia fácil. De familia humilde, asegura estar “orgulloso” de sus orígenes, aunque fue complicado llegar a estar donde hoy está: “Al principio ganaba 1000 euros al mes. No era mucho pero para mi familia sí lo era. Trato de garantizar un buen nivel de vida para los míos. Es mi responsabilidad y me inspiro en mi madre, Lizi, la persona más importante de mi vida. No tenía nada, pero me lo daba todo teniendo que hacer muchos sacrificios”.

Desde pequeño curtió su carácter luchador, que le ha hecho llegar donde está hoy por hoy pese a, según dice, no “sobresalir” en ninguna cualidad. “Tengo muchas cualidades, pero no sobresalgo en ninguna. Mi estilo me permite luchar por mis compañeros de equipo”, destacó el ex de la Roma.

Además, trató otro tema del que poco se habla en el mundo del fútbol: la homosexualidad. La hermana gemela del jugador lo es y él explica que lo ha aceptado con naturalidad. “Ella es homosexual y es feliz, así que yo también. El futuro y la felicidad de una persona no pueden ser decretados por otra persona. Acepto a todos, es mi manera de ver las cosas”, finaliza el jugador