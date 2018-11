Aurah: “Me enteré por mi padre de que Jesé me había dejado”

Aurah Ruiz sigue estirando el chicle de su relación con Jesé Rodríguez. La canaria concedió una entrevista a la revista Lecturas después de su salida del reality show GH VIP, en la que habla de la ruptura con el jugador el PSG, con el que tiene un hijo en común.

“Me enteré por mi padre de que Jesé me había dejado. Yo estaba en el hospital y el lo comunicó en las redes sociales. Cuando estaba con Jesé, él quedó con la madre de su primer hijo y la dejó embarazada. Lo perdoné”, aseguró la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, atacando una vez más a Jesé, aunque por primera vez en una entrevista. Aurah habló también de acusaciones pasadas muy fuertes hacia su persona. “Se me ha llegado a tratar de prostituta cuando aún era virgen”, afirmó.

Nyan, hijo que Aurah y Jesé tienen en común, también fue un tema de conversación en la entrevista. “Mi hijo de 19 meses tiene una enfermedad rara incurable en el nivel más grave, su tratamiento cuesta más de 3.000 euros al día. Entré en GH VIP para dar a mi hijo otro tratamiento y buscar algo fuera de España”.

“Durante esos días no podía dejarlo solo. No podía ir ni a la ducha, sólo comía cosas de la máquina. He llegado a dormir en el garaje del hospital. Hay que estar 24 horas pendiente de él, controlando la hipogluecima”, añadió, sobre el estado de salud del pequeño.