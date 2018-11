El regalo de Icardi a sus compañeros que suena a despedida

Icardi fue el máximo anotador de la pasada campaña en la Serie A y quiso reconocerles el mérito también a sus compañeros regalándoles un reloj El regalo suena a despedida, pues en Italia se da por hecho que el argentino saldrá en enero

El delantero del Inter de Milán, Mauro Icardi, quiso tener un detalle con sus compañeros de equipo como reconocimiento a su ayuda para ser el máximo anotador de la Serie A en la pasada campaña. El argentino obsequió a cada uno de los integrantes del conjunto neroazzurro con un reloj de la marca Rolex. El regalo suena en parte a despedida, pues todo apunta a que saldrá en el mercado de invierno.

“Seguramente yo no lo olvidaré nunca: Capocannoniere 2017/2018. Pero no quería recordarlo yo solo, porque sin vosotros no habría sido posible”, decía en italiano Mauro Icardi, acompañando a una foto en la que se podía ver al argentino junto a sus compañeros del Inter y 23 relojes de la marca Rolex con los que el delantero quiso agasajarlos.

29 fueron los goles que Icardi anotó en la pasada campaña de la Serie A con el Inter de Milán y que le hicieron ser el máximo anotador del campeonato italiano, eso sí, condición que compartió con el italiano Ciro Inmobile, de la Lazio. El 9 neroazzurro reconoció la labor de sus compañeros de equipo para lograr la gesta y les premió con un reloj a todos y cada uno de los jugadores del Inter.

El argentino compartió varias fotos con sus compañeros posando cada uno con su nuevo reloj, mientras estaban concentrados en Londres, donde esta noche se enfrentan al Tottenham para pelear por el segundo puesto del grupo B. Icardi no se olvidó de los ausentes en la convocatoria así como de los que dejaron el equipo – como Rafinha o Cancelo- y colgó un mensaje a través del Stories de Instagram diciéndoles que también habría reloj para ellos.

Posible salida en invierno

En Italia se da por hecho que el argentino saldrá más pronto que tarde del Inter de Milán, con varios clubes pendientes de su situación a semanas de que se abra el mercado de invierno. Icardi podría tener su sitio en el Real Madrid, aunque la presencia de Wanda Nara, su agente y mujer, complica la operación.

El capitán del Inter lleva siete goles en la Serie A y tres en la Champions en lo que va de temporada. En Europa, el argentino está siendo clave en los últimos compases de los encuentros: logró el empate ante el Tottenham en el 85 – después Vecino pondría el definitivo 2-1 en el descuento-, y ante el Barcelona, en el 87, que daba un punto vital a los italianos para tener más opciones de lograr la segunda plaza del grupo B.