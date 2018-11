Vicente del Bosque aparece en un acto ¡¡¡sin bigote!!!

Vicente del Bosque dejó de piedra a propios y extraños con un cambio de look en la fiesta de la revista Men’s Health. El campeón del mundo y de Europa con España abandonó su célebre bigote, que le lleva acompañando desde su época de jugador, para aparecer sin él y despertar toda una oleada de comentarios.

El salmantino, de 67 años, se retiró de los banquillos y del foco público tras la Eurocopa de 2016. Sin embargo, el nuevo look de Vicente del Bosque ha despertado multitud de comentarios y no es para menos. Es difícil imaginarse al ex seleccionador con este cambio de imagen.