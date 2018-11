La ex de Jesé confiesa que sufrió malos tratos: “Pensé que me moría”

Aurah Ruiz es una fábrica de titulares. Y llamativos, vaya. La ex de Jesé utiliza el confesionario de Gran Hermano VIP para alcanzar cotas máximas de protagonismo y muy buenas de share. En su última aparición aseguró que sufrió malos tratos en una “relación tormentosa”. “Pensé que me moría”, dijo.

Aurah Ruiz pasó este martes por el confesionario de la casa de Guadalix, donde terminó llorando desconsoladamente igual que en otras ocasiones. “Sufrí maltrato en una relación tormentosa de llegar a las manos. Pensaba que me moría. Es una cosa que he superado y me siento fuerte y no se lo merece nadie”, explicaba la joven.

Sobre su hijo, fruto de la relación que mantuvo con Jesé, Aurah Ruiz explicaba: “Es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero tener un hijo enfermo es muy duro. Me pasé diez meses metida en un hospital y con todos los problemas judiciales con mi ex pareja”.