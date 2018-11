‘Tiempo de Juego’ salva la vida de un oyente que estaba a punto de caer por un precipicio

Un oyente se quedó dormido al volante y al escuchar cantar un gol en 'Tiempo de Juego' se despertó

Un oyente de Tiempo de Juego salvó su vida gracias a ir escuchando el programa mientras conducía y quedarse dormido, estando cerca de que su coche cayese por un precipicio.

Fran, oyente del programa de Cope contó su historia en Herrera en Cope, reconociendo que si no es por el gol de Osasuna podría haber acabado teniendo un grave accidente que le podía haber costado la vida. “Santi Duque era el que dirigía el programa aquel día. Se estaba jugando el Osasuna – Córdoba”, aseguró.

“El disco duro se me fue y me quedé dormido. De pronto, escucho ‘¡gooool!’ y me despierto”, continuó explicando Fran. “Veo que estoy fuera de la carretera y que voy camino de un precipicio. Sólo me dio tiempo para girar el volante y empotrar el coche contra un árbol”, comentó.

Aquel día, el 13 de octubre, Osasuna recibía al Córdoba en El Sadar, partido en el que se llevó la victoria por 3-1. Fue el segundo tanto de los rojillos, el de Kike Barja, el que salvó la vida de Fran, el afortunado oyente del programa deportivo.