Salvaje agresión en el baloncesto universitario estadounidense

El mundo del baloncesto se encuentra todavía en convulsión después de que se produjese la jugada más sucia en el baloncesto universitario de la temporada y como consecuencia no se produjese ninguna expulsión, pese a que las imágenes son espeluznantes.

El video circuló en la red social Twitter tras la celebración de un partido de la NCAA División III el martes entre la universidades de Fitchburg State y Nichols. En los minutos finales de la segunda parte, Nate Tenaglia, del equipo de Nichols, lanzó desde la esquina un triple sin una marca fuerte. Cuando el jugador aterrizaba en el suelo, el jugador rival Kewan Platt, del equipo local, llegó corriendo y derribó de un tremendo codazo a su rival.

Por si fuera poco antideportiva la acción, Platt comprobó mientras corría si el árbitro estaba mirando a su víctima y viendo que tenía vía libre le golpeó con el antebrazo. El agresor fue el máximo anotador de su equipo con 16 puntos.

Obviamente, el baloncesto de la División III no tiene el presupuesto para que se realice una revisión de vídeo, por lo que el contacto flagrante no fue revisado durante el partido. Nichols, pese a la agresión, ganaría el partido por 84-75 en una acción que no supuso ninguna sanción para Platt.