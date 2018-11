El comentario machista de Suso a Aurah que indigna a las redes

Aurah Ruiz sigue siendo una de las favoritas para vencer en la sexta edición de Gran Hermano VIP. La ex novia de Jesé Rodríguez, que tiene un hijo en común con el futbolista del Paris Saint Germain, fue víctima de un comentario machista en la casa de los famosos por parte de su actual pareja, Suso.

“No, no, a mí no me gusta que te hayas puesto así antes con las tetas”, dijo Suso. “Yo por mí te prohibiría que lleves cuello alto, claro, no te jode, yo prefiero ver escote, pero que lo lleves con elegancia. Eres mi novia y prefiero que tengas ese toque elegante“, añadió.

Que peligrosísimo es el discurso de Suso, es terrible, y que pedazos de mierdas son los que esconden esto, y todo lo anterior, le tapan y le protegen por interés, que puto asco 🤢 #SomosLaAudiencia11 pic.twitter.com/RXfwYljgby — 🦋 Farfalla 🦋 (@SpanishFarfalla) November 12, 2018

Aurah se quedó con cara de póker ante los comentarios de Suso y le espetó: “Pero si me dices que soy vulgar…”. Y es que minutos antes de eso, su novio le dijo que “te paseas diciendo ‘mira que pivón soy’.