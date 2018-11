Carvajal responde a Pipi Estrada: “Ni tengo ofertas para irme del Madrid ni las escucharía”

Dani Carvajal se encuentra feliz y seguro de continuar su carrera en el Real Madrid. El lateral de Leganés salió al paso de la información del periodista Pipi Estrada y le contestó vía Twitter para asegurar que no especula con su salida del vigente campeón de Europa ni tiene ninguna oferta procedente de un equipo grande de la Premier League.

Estrada informó en El Chiringuito de Jugones de que un equipo de Inglaterra andaba detrás de los pasos de Carvajal y que el jugador no había rechazado el ofrecimiento. Dani Carvajal tiene una oferta de la Premier y todavía no ha dicho que no”, aseguró el periodista, quien recibió una contestación en primera persona del lateral madridista. “Ni la tengo, ni la escucharía, por lo tanto no haría falta responder. Te lo aclaro porque deben haberte informado mal”, respondió en un tuit acompañado de varios emoticonos.

Carvajal ha pasado las últimas semanas lesionado, pero ya ha regresado a los entrenamientos del Real Madrid en la Ciudad Real Madrid y se espera que muy pronto esté en condiciones de formar parte del once inicial de Santiago Solari, técnico con el que aún no ha debutado a causa de los mencionados problemas físicos.