Wanda Nara incendia las redes con la fotografía más ‘caliente’ de Icardi

Wanda Nara ha revolucionado las redes sociales al publicar una fotografía de Icardi tocándose sus partes

Wanda Nara ha compartido en su cuenta oficial de Instagram la fotografía más caliente de Mauro Icardi que ha revolucionado todas las redes sociales. La imagen está acompañada de un mensaje con el que ha habido una gran revolución entre sus seguidores.

“¿Qué estás haciendo, mi chico caliente?”, publicó la pareja de Mauro Icardi. Junto a este mensaje había una fotografía del futbolista del Inter de Milán -que se enfrentará al Barcelona en Champions- tocándose sus partes durante un partido con el cuadro neroazzurro.

Obviamente, esa pregunta con la que tituló la fotografía recibió una gran cantidad de comentarios. “Le pica un huevo” o “te está diciendo que eres un dolor de huevos” eran algunas de las contestaciones que Wanda Nara recibía en la publicación.

El futbolista argentino no ha respondido, pero sí una amiga de Wanda Nara. Se trata de la actriz argentina Claudia Fernández, que aseguró que esa foto de Mauro Icardi iba en dirección a “las envidiosas”. Comentario que tampoco pasó desapercibido. “¿Por qué envidiosas? A no ser raras excepciones, todos los maridos y novios tienen lo mismo, no creo que la de Icardi sea de oro o algo así”, le respondieron.