El sorprendente cambio de look de Georgina Rodríguez: “Me volví rubia”

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, sorprendió a todos al teñirse el pelo de rubio, un cambio de look que compartió con sus seguidores en las redes sociales. La modelo ha decidido dar un volantazo a su imagen cambiando su cabello, algo que ha provocado las opiniones, favorables y contrarias, de los usuarios en Instagram.

“Me volví loca… me volví rubia”, publicó Georgina en su cuenta oficial, mostrando de esta manera su nuevo look a los más de siete millones y medio de usuarios que la siguen en Instagram. La publicación, en una hora, acumuló más de 350.000 me gusta y casi 3.000 comentarios, algunos en favor del cambio de la pareja de Cristiano Ronaldo y otros a los que no les ha gustado de la española.

Georgina acostumbra a mostrarse muy activa en las redes sociales, en las que comparte fotos, en su mayoría con sus hijos, con Cristiano o en el gimnasio, pero hasta ahora no había buscado un cambio de este calibre en su imagen. Ahora sólo queda por ver cuánto le dura.