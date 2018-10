El jugador del Leicester y de la selección inglesa, Harry Maguire, subido en un unicornio como imagen de un billete de 50 libras. Suena extraño pero es la propuesta que se ha lanzado a través de la popular plataforma Change.org y que gracias al apoyo del jugador inglés, Kyle Walker, lleva ya más de 15.000 firmas.

El Banco de Inglaterra está dando una nueva imagen a los billetes de 10, 20 y 50 libras, de modo que hay muchas personas que están sugiriendo qué figuras podrían aparecer en los nuevos billetes. Un aficionado ha recurrido a la popular plataforma Change.org para lanzar su propuesta: Harry Maguire, jugador de la selección de Inglaterra, subido en un flotador con la forma de un unicornio.

La imagen se hizo viral durante el pasado Mundial de Rusia. Los jugadores de la selección inglesa tuvieron un día de descanso y aprovecharon para pasar una jornada de piscina. Varios de ellos subieron fotos subidos en sus flotadores de unicornio y las imágenes fueron muy comentadas en Inglaterra.

Ahora un tal Jonny Sharples ha rescatado esa imagen de Harry Maguire en la piscina con su llamativo flotador para proponerlo para un billete de 50 libras y la idea ha sido muy bien acogida. En poco tiempo superaba las 10.000 firmas. La propuesta ha llegado a los ojos de Kyle Walker, compañero de Maguire en la selección, y el jugador del City, quien, tirando de humor, ha decidido sumarse a la propuesta y demandar más firmas para él con un mensaje en Twitter.

Make it happen England! I’ll be happy on a fiver. Plus a bigger amount needs a bigger head… https://t.co/JjuSEiwTBG pic.twitter.com/0puk94xyRO

— Kyle Walker (@kylewalker2) 16 de octubre de 2018