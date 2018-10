"Muchas veces nos unen a los futbolistas con los protagonistas de esos programas y no sabemos ni quiénes son", asegura Morata

Álvaro Morata no ha tenido meses fáciles de un tiempo para acá. La lesión que sufrió con el Chelsea le dejó en stand by durante demasiado tiempo y le ha repercutido negativamente. El delantero ya manifestó que no fue un momento sencillo para él a nivel deportivo, tras quedarse fuera del Mundial 2018 de Rusia, aunque ahora, en una entrevista para El Mundo, va más allá y ahonda en lo personal.

Entre otras cosas, el madrileño atacó duramente a ciertos programas televisivos, sobre todo realities: “En España hay programas como Gran Hermano, que todo el mundo lo critica, pero luego es lo más visto. O Mujeres y Hombres, que muchas veces nos unen a los futbolistas con los protagonistas de esos programas y no sabemos ni quiénes son… Son programas que no aportan nada, pero la gente los ve”.

Sobre las redes sociales y su utilización hoy en día, Morata no reconoce que “hay veces que Instagram es una falsa felicidad“. “Hay días en los que estás triste y pones una imagen de felicidad que realmente no refleja como tú te sientes ese día. Bueno, al final es una cosa que también nos hace ganar dinero, estar más valorados en los contratos publicitarios…”, explica.

“Hay mucha gente que piensa que tenemos una vida envidiable o que tenemos más privilegios que otras personas. Pero a veces el dinero te puede traer problemas con amigos, como los he tenido yo. Hasta con tu propia familia, y de eso la gente no se da cuenta”, confesaba el jugador blue, que añadía: “Es difícil con la edad que tenemos que te venga un amigo que lo está pasando mal por decisiones que él ha tomado en su vida y le tienes que salvar tú, y es difícil decir que no“.

Al igual que uno de sus ex compañeros en el Real Madrid como Carvajal, que reconocía que echa “de menos tomar cañas en La Latina”, Morata también reconocía la falta de privacidad que genera el fútbol de élite: “Ahora sales por ahí a tomar una cerveza, en tu día libre, que no pasa nada, porque somos jóvenes y porque no te cuides un día no pasa nada, y hay 300 móviles a tu alrededor para sacarte una foto“.