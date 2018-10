La joven agredida por el piloto de motocross: “Me gritó: ‘Eres una mujer, debes aceptarlo'”

Melissa Gentz, la joven agredida por el piloto de motocross Erick Bretz, quiso agradecer a través de las redes sociales las muestras de apoyo recibidas por los usuarios tras las imágenes en las que aparecía con el rostro magullado, publicadas para denunciar tras ser golpeada. La joven brasileña enseñó las heridas provocadas por la paliza y explicó lo que le dijo el piloto en el momento de los hechos.

“Buenos días. Aún no estaba lista para enseñar mi cara en Instagram, para subir un vídeo de mi estado, pero quería agradecer mucho a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. No sé como agradecer a todas las mujeres y hombres que me han escrito mostrando amor, comprensión. Estoy temblando porque es muy bueno saber que entendéis la realidad”, explicó.

Gentz quiso solidarizarse con las personas que han sufrido y sufren agresiones similares. “Mis padres, gracias a Dios, vinieron de Belo Horizonte para estar conmigo. Tenía muchas ganas de estar en casa, al menos mi familia está aquí. Y quería agradeceros mucho por todo, porque no sería lo mismo sin vuestro apoyo. Quería dejar un mensaje a todas las mujeres: Un hombre que hace ese tipo de cosa una vez, jamás cambiará. No habría acabado mi relación si no fuera por lo último ocurrido, así que, por favor, terminad antes de que sea demasiado tarde”.

“Quiero ser fuerte siempre, pero no lo consigo. Estoy muy triste en este momento, empiezo a entender lo que ha pasado y sólo quiero llorar. Necesito fuerza, levantar la cabeza. Pero soy un ser humano y tengo que aceptar mi sufrimiento también. Es parte de la cura. Toda mujer merece ser tratada como una flor única y bella. Mi mensaje a las mujeres: Cuenten sus historias. Descubran el poder de millones de voces que fueron calladas por siglos”, añadió.

La joven compartió una conversación en la que muestra el enfado de Bretz con ella. El agresor comienza con una ristra de comentarios machistas en los que ensalza la figura del hombre sobre la mujer en una relación, incluyendo insultos y calificativos ofensivos. “¿Por qué eres tan tonta? Deja de ser estúpida. No tienes ni idea de nada. Ya te lo dije. ¡Deja de ser tonta!”, espetó Bretz. “Te pedí que no me quitaras el móvil de la mano de esa manera”, respondió la joven.

“No aceptas que el hombre tiene más poder que tú. No lo aceptas, tú crees que eres el hombre en la relación. Pero tú no lo eres, tú eres una mujer, tienes que aceptarlo”, añadía.