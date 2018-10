Pilar Rubio responde a Juanma Castaño: “Me gustaría saber si él se levanta a cuidar de sus hijos”

Juanma Castaño incendió las redes esta misma semana por una polémicas declaraciones en su programa de la Cadena COPE. El presentador radiofónico sostuvo durante el programa que “los futbolistas no pueden levantarse por la noche a cuidar de sus hijos”, aludiendo a la falta de descanso que puede originar para un deportista de élite esa labor.

Castaño, ante las voces críticas a su idea por parte del resto de contertulios, se escudaba y explicaba así: “No seáis demagogos. El futbolista vive de su descanso también, si tú le alteras el descanso al futbolista… Yo conozco a futbolistas que me han dicho que el peor momento de su carrera profesional ha sido muchas veces cuando sus hijos han sido pequeños y han tenido que levantarse a cuidar de los niños”.

El comentario corrió como la pólvora por las redes, siendo Castaño objeto de muchas críticas. El tema se iba a convertir en debate entre otros profesionales, deportistas y famosos relacionados con ellos, como la colaboradora de Atresmedia y pareja de Sergio Ramos, Pilar Rubio. La madrileña, abordada por Europa Press durante un acto promocional de una marca, respondió al presentador.

“Me acaban de comentar las declaraciones de ese personaje y no sé, no tengo mucho que opinar, no me voy a pronunciar”, comenzaba Rubio, para acto seguido cuestionarle directamente: “Lo que me gustaría es saber si él se levanta por las noches a cuidar de sus hijos, esa sería la pregunta. Lo que hagan los futbolistas o cada uno en su casa se queda para la intimidad, son cosas personales que no voy a explicar aquí”.

La madrileña no quiso pasar por alto la oportunidad para destacar tanto el buen hacer como padre de Sergio Ramos como el suyo pese a las dificultades que puedan ocasionarles sus profesiones: “Como padre y madre que somos sale de nosotros cuidar de nuestros hijos y nos organizamos como buenamente podemos. Evidentemente nuestras profesiones son muy importantes, pero en ningún momento interfieren en cuidar de nuestros hijos“.

Próximamente, boda a la vista

La colaboradora actualmente de El Hormiguero aludió también a su boda con Sergio Ramos: “Todavía no nos hemos sentado a preparara nada. No hemos tenido tiempo”. Rubio reconoció que aún no saben dónde será el compromiso, pero sí quiénes llevarán los anillos, sus hijos: “Les he explicado de alguna manera un poco básica que vamos a hacer una fiesta y tienen que llevar los anillos, se lo he explicado al mayor y le ha parecido bien. No les he explicado nada más porque no lo van a entender”.