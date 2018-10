Ronaldinho sorprende a sus seguidores al convertirse en conductor de Uber

Ronaldinho Gaucho ha sorprendido a todos con su nuevo trabajo. El brasileño, que colgó las botas el pasado mes de enero, anunció en su cuenta de Twitter que se había convertido en conductor de Uber en su país. La noticia dejó atónitos a sus seguidores y más aún a los usuarios de este servicio que se toparon con él al subir al vehículo.

El ex futbolista del Barcelona ya sorprendió al iniciar una carrera política en su país, siguiendo así los pasos de toda una leyenda del fútbol mundial como Romario –actualmente senador por Río de Janeiro en el Senado Federal de Brasil–. Ahora se ha pasado a los coches con motivo de una acción de Hot Wheels, la línea de automóviles a escala de la marca de juguetes Mattel, cuya intención era conmemorar su 50 aniversario.

Rolê do bruxo! Vocês dizem que sou o rei do rolê aleatório, por isso não poderia perder o #rolêHotWheels . Hoje estou no Hot Wheels Camaro. Hoje, quem pedir um #Uberx pode ter a chance de andar no carro comigo!!! Espero vocês para gente comemorar os 50 anos de Hot Wheels juntos! pic.twitter.com/HEBzvH8Wn8

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) October 2, 2018