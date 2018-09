Edurne se muda a Manchester para dar cariño a De Gea

Nuevo e importante paso en la relación de Edurne y David de Gea. La pareja lleva años de unión y la cantante ha decidido mudarse de manera definitiva a Manchester, donde el futbolista reside desde que firmara por el United en el verano de 2011. Después de ocho años de noviazgo, Edurne no ha dudado en tomar una decisión que puede ser la previa a la boda.

Edurne reconoció a Europa Press su mudanza a Inglaterra, después de un concierto en el teatro Gran Maestre. “Al final me he mudado allí. Yo vivo en Manchester y vengo aquí a España para trabajar. Finalmente no ha podido ser que él esté aquí, pues ya me voy yo, no pasa nada”.

La cantante reconoció que la boda, o incluso un niño, podría ser lo próximo en llegar. “Puede ser, yo tampoco soy de las que piensan primero una boda y luego hijos, el orden es lo de menos y es más importante cómo una se sienta. Si te apetece más ser madre que casarte, fenomenal, o si solo quieres ser madre o solo casarte, genial, pero de momento, ni boda ni niños”.

Después de varios años en los que se rumoreó con el regreso de De Gea a Madrid para enrolarse en las filas del Real Madrid, la permanencia consolidada del portero en Manchester ha provocado la mudanza de Edurne, que hasta el momento y por motivos laborales residía en la capital de España.