Bresciano, de jugar en la Serie A a dedicarse al negocio del cannabis

El ex centrocampista italoaustraliano, apodado 'La Estatua', por su forma de celebrar los goles, ha dejado atrás su vida ligada al fútbol y ahora se dedica a cultivar cannabis para su uso con fines medicinales

Mark Bresciano, ex centrocampista italoaustraliano, no ha dejado indiferente a nadie tras contar en qué consiste su nueva vida tras dejar el fútbol hace tres años. El que fuera jugador del Parma, Palermo y Lazio en la Serie A dedica ahora sus días a cultivar marihuana en Australia, donde espera crear una empresa para usar el cannabis con fines medicinales.

“Ya no sigo el fútbol, me estropearía la jornada. Debo concentrar todas mis fuerzas en mi nuevo proyecto: cultivar cannabis para uso medicinal”, dice el ex futbolista, de 38 años. Un proyecto que le ha cambiado la vida: “Es el estímulo para levantarme cada día, me hace realmente disfrutar”, reconoce el ex jugador apodado La Estatua – por su forma de celebrar los goles- en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

Bresciano buscaba la tranquilidad que el fútbol no le permitía vivir, por eso, regresó a su Australia natal tras dejar la Serie A y vivir su última etapa como futbolista en el Al Gharafa catarí, donde colgó las botas hace tres años. Ahora dedica todo su tiempo a su nuevo proyecto. “He empezado a trabajar con hermanos, primos y amigos y construimos casas. Me estoy introduciendo en el mundo del cannabis medicinal. Junto a mi amigo estamos obteniendo la licencia para cultivar y producir marihuana, es un camino muy largo, pero estoy poniendo mucha dedicación a ello”, comenta el ex futbolista.

Será a partir de 2019 cuando el proyecto eche a andar con un nombre no ligado a él. “La empresa llevará otro nombre, no quiero explotar mi apellido. Empezará a andar a partir de marzo o abril”, comenta. Un Bresciano que se reconoce feliz y tranquilo tras dejar el fútbol. “Me gusta la vida que hago en Australia porque soy tímido y reservado y aquí pocos me reconocen. Si lo hicieran, igualmente me dejarían en paz, en cambio en Italia el fútbol es una religión“. Aunque reconoce que sí echa de menos el balón. “No me canso nunca de jugar”, confiesa.

Preguntado sobre la forma parecida en la que Cristiano Ronaldo celebra los goles a cómo lo hacía él en su día, Bresciano reconoce que “es parecida, pero como jugador es seguramente el mejor del mundo”, dice del portugués.