El mensaje de Georgina a Cristiano tras su renuncia al FIFA The Best

Georgina Rodríguez quiere que Cristiano Ronaldo no pierda la sonrisa. Todo apunta a que el portugués cederá su trono en el FIFA The Best a su ex compañero Luka Modric y por ello la pareja del jugador colgó en su Instagram Stories una foto con Cristiano con corona y una cara con corazones.

No es la primera vez que Georgina Rodríguez sale en defensa de su pareja en lo que parece una carrera por los sentimientos de Cristiano ni tampoco su familia y allegados. Sin ir más lejos, su hermana Katia reaccionó airadamente tras la expulsión del jugador en Mestalla la pasada semana y su agente Jorge Mendes hizo lo mismo tras ver perder al luso el premio al Jugador del Año en la UEFA.