Cualquiera que haya seguido a Patrice Evra en alguna de sus redes sociales, sabe del particular humor que gasta el lateral francés. No se le puede discutir a éste su forma de disfrutar de la vida, siempre con una sonrisa en la boca. Evra pasó casi un década de su carrera futbolística en el Manchester United, donde compartió vestuario, entre otros muchos futbolistas, con Gerard Piqué.

No hace mucho, el central del Barcelona, otro al que no le falta el humor, confesó una de las bromas que le gastó a Evra durante las dos temporadas que coincidieron en los Diablos Rojos. “Un día Patrice Evra apareció con unas zapatillas que llevaba meses pidiendo a Nike que se las hiciera. Tenían grabadas los nombres de sus hijos y otros detalles. Fue a la ducha, hice una pequeña hoguera y se las quemé”, dijo sin rodeos el catalán. Sin lugar a dudas, no le haría la misma gracia al francés…

Y no, no le hizo gracia al actual jugador del West Ham, sobre todo a tenor por cómo se vengó poco después del central. Evra es un habitual de los programas de televisión en Inglaterra. En uno de ellos, el A League of Their Own de Sky Sports, se atrevió a terminar la historia que comenzó un día Piqué y no dejó indiferente a nadie.

“Quemaron mis zapatillas. No tuvo gracia y la culpa fue de Gerard Piqué. ¿Cómo me vengué? Fui al baño e hice caca dentro de las suyas”, así de explícito y directo fue el francés en directo, algo que despertó las carcajadas de los presentes en el programa de la televisión británica. Aquí queda reflejado el dicho, “siembra vientos y recoge tempestades”, Gerard.