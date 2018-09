O’Neal pide matrimonio a Lucia Villalón… ¡y le dice que sí!

Shaquille O’Neal sorprendió a la periodista Lucía Villalón durante una entrevista. El mítico ex jugador de la NBA pidió matrimonio a la ex pareja de Chicharito en mitad de la grabación.

No lo dudó ni un momento Shaq. El que fuera jugador de Los Lakers concedió una entrevista al medio Univisión, donde trabaja Lucía Villalón. Ella fue la encargada de realizarla y cuando menos se lo esperaba, O’Neal comenzó a hablar de su vida.

“Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión”, comenzó diciendo O’Neal. “Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos”, continuó en su declaración a Lucía Villalón.

“Te amo. ¿Te casarías conmigo?”, dijo con gran seriedad Shaquille O’Neal. En ese momento, el ex de Los Lakers sacó un anillo, de gran tamaño. Aún así afirmó que podría hacerlo más pequeño para Lucía Villalón.

La periodista española apareció después en el programa de televisión Locura deportiva enseñó el anillo puesto en su dedo en señal de que había respondido que sí. La alianza se le cayó del dedo dada sus dimensiones mientras Lucía Villalón se reía por la petición de O’Neal y su respuesta afirmativa, que, obviamente, todo era broma.

El gran día en que Shaquille O’Neal me pidió matrimonio!!!! 💍♥️🤣 @shaq of course I say yes!!!🤣🤣🤣🔝🔝🔝@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N

— Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) September 21, 2018