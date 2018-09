Los comentarios en Instagram confirman la relación entre Hiba Abouk y Achraf

Achraf Hakimi e Hiba Abouk no se esconden. La sorprendente pareja ha dado rienda suelta a su amor a través de las redes sociales, haciendo público de esta manera una relación que, a tenor de los comentarios que ambos se intercambian a través de Instagram, parece ir viento en popa. Aún no se les ha visto juntos, pero no parece haber dudas: el futbolista y la actriz son algo más que amigos.

La diferencia de edad entre ambos no es un impedimento para esta relación. Hiba, de 31 años, ha encontrado en Achraf, de 19, a la persona perfecta con la que compartir su tiempo. Así lo ha demostrado con constantes comentarios cariñosos hacia el ex jugador del Real Madrid, actualmente en las filas del Borussia Dortmund.

El joven internacional marroquí no se queda atrás y fue muy directo en una de las publicaciones de la actriz. “Enamoras con esa mirada”, escribió en ‘comentarios’, a lo que Hiba contestó. “A veces me da por mirarme en tus ojos”.

La distancia tampoco es impedimento para la relación entre Hiba y Achraf. El jugador reside en la actualidad en Dortmund, donde juega sus partidos con el Borussia, mientras que la actriz vive entre París y España, aunque depende de su trabajo a la hora de establecer una residencia.