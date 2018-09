La nadadora Federica Pellegrini se insinúa a Cristiano Ronaldo

“Si Cristiano Ronaldo me invitase a cenar le diría que sí. Tanto si está casado, comprometido o con niños... no hay problema”, asegura la campeona olímpica

Cristiano Ronaldo levanta pasiones allí dónde va. Siempre ha sido así en su larga etapa como futbolista del Real Madrid, donde se le ha asociado aquí y allá con una u otra famosa, con más o menos peso, más o menos bulo. No han sido pocas y casi nunca importó que el portugués tuviera una relación en ese momento. Como era de esperar, a su llegada a Italia esto no ha cambiado.

La última en tirarle los ‘trastos’ al delantero de la Juventus ha sido la prestigiosa Federica Pellegrini. La italiana, una de las más exitosas nadadoras de piscina del país transalpino y seguidora ferviente del club juventino, reconoció en una entrevista que “si Cristiano Ronaldo me invitase a cenar le diría que sí. Tanto si está casado, comprometido o con niños… no hay problema”.

No oculta la italiana su interés por Cristiano Ronaldo, a la que no le importa en absoluto los compromisos ni ataduras del portugués en la actualidad, sí una posible cena junto a él. Sin dudas, algo que no habrá sentado nada bien a la actual pareja del luso, Georgina Rodríguez, aunque no será la primera vez que tiene que lidiar con este tipo de situaciones.

“Creo que voy a ir más seguido al estadio, me gustaría verlo jugar, tengo mucha curiosidad por verlo en vivo”, proseguía Pellegrini que, entre otros méritos deportivos, fue campeona olímpica en los 200 libres en los Juegos de Pekín, en la que logró el récord del mundo (1:54:82).