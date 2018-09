Aseguran que Jesé amenazó a Aurah por entrar a Gran Hermano VIP 6

Belén Esteban aseguró en el debate de Gran Hermano VIP 6 que Jesé amenazó a Aurah cuando entró al reality La ex novia del jugador canario también dejó claro que a su hijo "no le quiere ver"

Jesé Rodríguez sigue siendo más noticia por lo que ocurre fuera del fútbol que por lo que hace con un balón en los pies. El ex del Real Madrid vive el peor momento de su carrera deportiva tras quedarse sin ficha en el PSG y a la vez siguen apareciendo los problemas con su ex pareja, Aurah Ruiz, que recientemente ha entrado a Gran Hermano VIP 6.

Y es que según ha apuntó Belén Esteban en el primer debate del reality celebrado este domingo, Jesé amenazó a Aurah cuando se enteró de su entrada en el programa emitido por Telecinco. “El padre de su hijo la ha amenazado por haber entrado en el reality, pero como ella misma dice, tiene que trabajar”, afirmó ante el estupor de todos los presentes en la tertulia.

Además, la ex pareja del futbolista canario también habló sobre Jesé durante el programa cuando fue cuestionada sobre él. “Es su hijo. No le quiere ver. Nadie lo entiende. Mi padre no lo entiende. Mi familia no lo entiende, porque él (Jesé) le dio todo hasta enero, era locura con el niño. Y de repente, ciao”, apuntó.