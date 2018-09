La hermana ‘secreta’ de Georgina confiesa su calvario: “Me he sentido apartada”

La hermanastra de Georgina Rodríguez desveló varios detalles privados de la novia de Cristiano Ronaldo

La relación que mantienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez está siendo cada vez menos privada. La familia de la pareja del portugués han decidido hablar para quejarse de cómo la chica de Jaca les ha dejado de lado una vez inició su noviazgo con el futbolista de la Juventus.

Lo han hecho a través del programa Sálvame. Primero fueron su tío y su abuela, que denunciaron la calidad de vida que tienen mientras Georgina está disfrutando de todo tipo de lujos al lado de Cristiano Ronaldo, además de contar que el padre de Georgina está enfermo.

Ahora, la última en dar la cara es Patricia, hermana por parte de padre. Ambas se criaron juntas hasta que su madrastra -la madre de Georgina- decidió mandarla a un internado. “Me metió en un internado mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas”, dijo Patricia en el programa de televisión.

Patricia continuó desvelando asuntos privados de su relación con Georgina, más concretamente cuando fue el cumpleaños de su hijo. “Siempre me he sentido apartada, y ahora con esto de Cristiano, el año pasado en el cumpleaños de mi hijo le dije si le podía a decir a Cristiano que le firmase una camiseta y me dijo que no, que no le va a molestar para firmar una camiseta, que él estaba de vacaciones”, contó.

A pesar de este capítulo, Patricia le deseó lo mejor a su hermana Georgina. “Estoy feliz y alegre de que haya tenido esta suerte. Olé por ella. Siempre deseo lo mejor para mis hermanas. A mí me gustaría estar con mis hermanas y mi padre”, finalizó.