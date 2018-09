La mujer de Joaquín, afectada tras el robo por parte de unos carteristas en Marbella

Susana Saborido, mujer de Joaquín ha denunciado en Instagram el ataque sufrido en Marbella

La mujer de Joaquín, Susana Saborido, ha denunciado a través de su cuenta de Instagram el robo que ha sufrido en Marbella por parte de unos carteristas. En una carta publicada en su cuenta explica que se ha sentido “traicionada por esta sociedad” y ha querido dar las gracias a la policía de la localidad malagueña.

“Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad a veces tan cruel y a veces tan maravillosa, pero no podré entender en la vida como vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso te dejen sin recuerdos, sin documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas etc…”, comienza su relato.

Y prosigue: “Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa 🙁 PARA TODOS AQUELLOS QUE ROBAN QUIERO QUE SEPÁIS QUE LA VIDA NO FUNCIONA ASÍ… Solo crecéis en la mierda“.

En un mensaje en el que se puede intuir la rabia por los hechos sucedidos, la mujer de Joaquín también quiso dar las “gracias a la policía de Marbella” y mandar “a la mierda todos los p… mangantes”.