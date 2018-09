Aurah acusa a Jesé de intentar boicotear su participación en GH VIP

Aurah Ruiz participará en GH VIP y, según ella, Jesé está intentando evitar que acuda al reality show

Jesé Rodríguez y su ex pareja, Aurah Ruiz, han vuelto a protagonizar otro incidente en las redes sociales después de que la ex tronista haya comunicado de forma oficial que participará en la próxima edición del programa televisivo Gran Hermano VIP.

El todavía jugador del PSG no se había manifestado públicamente, pero por el mensaje de Aurah parece que Jesé ha estado intentando impedir que su ex pareja acudiera al programa. “Visto lo visto. Vive y deja vivir. Hace tiempo que me olvidé de ti, me encantaría que te preocuparas más de la persona que tenemos en común que de boicotear mi concurso”, publicó la canaria en Instagram.

Y es que Aurah sigue reprochando al futbolista que no se ocupa del hijo que tienen juntos y que atraviesa un estado delicado de salud desde que nació. “Ya que tú no te haces responsable de tus obligaciones, yo sí, voy a aprovechar mi momento para tener mejor vida con mi hijo”, continuó la ex tronista, que no dudó en cargar contra Jesé Rodríguez.

“Deja de manejar a mis espaldas y da la cara”, rajó Aurah. La canaria no paró ahí y mandó un duro mensaje a Jesé sobre su carrera deportiva, que continúa en picado. “Céntrate en tu vida y en arreglar la misma”, dijo la ex pareja del futbolista del PSG, que no ha encontrado equipo antes del cierre de mercado.