Un conocido futbolista argelino de la Premier se difumina las piernas en Instagram por su religión

Las redes sociales se han convertido en un escaparate de la vida personal de los futbolistas, pero también en un espacio en el que algunos jugadores muestran detalles de sus creencias y costumbres. Es el caso de Jaouen Hadjam, futbolista internacional argelino del Brighton que ha llamado la atención por una curiosa particularidad en las fotografías que comparte en Instagram, pues evita mostrar determinadas partes de sus piernas y recurre a imágenes en las que aparecen difuminadas.

El comportamiento del jugador ha despertado la curiosidad de numerosos aficionados, especialmente después de que varias publicaciones comenzasen a circular por las redes sociales. Detrás de este detalle estaría el respeto a los principios de modestia vinculados a su religión, el islam, que establece determinadas normas sobre las partes del cuerpo que deben permanecer cubiertas.

En el islam existe un concepto conocido como awrah, que hace referencia a las partes del cuerpo que deben mantenerse cubiertas delante de otras personas. En el caso de los hombres, una interpretación tradicional considera que esta zona comprende el espacio situado entre el ombligo y las rodillas, por lo que los muslos deben permanecer tapados. Esta creencia explica algunas decisiones que se pueden observar en el mundo del fútbol. Hay jugadores musulmanes que utilizan mallas o pantalones interiores largos debajo de sus equipaciones para evitar mostrar la parte superior de las piernas durante los partidos.

📸🇩🇿 الجزائري جوان حجام لاعب برايتون يغطي عورته خلال جميع منشوراته على IG. 🤍💚 https://t.co/zOQDZxutU1 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 2, 2026

El caso de Jaouen Hadjam

En el caso de Jaouen Hadjam, las imágenes que publica en su perfil de Instagram muestran esa particular atención a la exposición de sus piernas. No obstante, no consta una explicación pública del propio futbolista que confirme directamente el motivo. El jugador del Brighton no es el único futbolista profesional cuya indumentaria o comportamiento está relacionado con sus convicciones religiosas. En el fútbol europeo existen otros ejemplos de jugadores musulmanes que han optado por cubrir sus piernas durante los encuentros.

Uno de ellos es Ismaël Bennacer, centrocampista internacional argelino como él, que ha sido visto utilizando prendas interiores largas para mantener cubiertos los muslos. También el defensa Issa Diop, del Fulham. Estas decisiones reflejan cómo la religión puede influir en determinados aspectos de la vida cotidiana de los deportistas, incluso cuando compiten al máximo nivel.

La relación entre el deporte de élite y las creencias religiosas no es nueva. Durante el Ramadán, por ejemplo, numerosos futbolistas musulmanes mantienen el ayuno mientras compiten, adaptando sus rutinas de alimentación y descanso a las exigencias del calendario deportivo. El propio Jaouen Hadjam ya había protagonizado informaciones relacionadas con sus convicciones religiosas durante su etapa en el Nantes, cuando su ayuno por el Ramadán generó debate en el fútbol francés.