Valverde cierra un año mágico ganando a Thomas en Saitama

Alejandro Valverde puso el broche de oro a un año mágico imponiéndose a Geraint Thomas en el Critérium de Saitama, una prueba no oficial pero cuya victoria tiene un valor especial por los participantes que había en liza. Esta fue la primera victoria del español con el maillot de campeón del mundo.

Y es que Alejando Valverde desató la locura con su maillot de campeón mundial en Japón. El ciclista español se impuso al vigente campeón del Tour de Francia en un apretado final que se decidió en los últimos metros, donde el murciano volvió a hacer un alarde de esa potencia y elegancia que tiene cerca de la meta.

