Valverde no pudo contener las lágrimas: “Estoy sin palabras”

Alejandro Valverde se proclamó campeón del mundo en Innsbruck y dejó clara su alegría en la rueda de prensa posterior a colgarse el oro al cuello No pudo contener las lágrimas ante los micrófonos

Alejandro Valverde tocó el cielo en Innsbruck. Después de toda una vida persiguiendo el oro en el Mundial de ciclismo en ruta, el ciclista español logró una victoria homérica y su felicidad cuajaba con el momento. Nada más entrar en meta comenzó a lanzar gritos y puños al aire, y después no pudo contener las lágrimas ante los micrófonos.

Victoria increíble

“No puedo creerlo. Es increíble. Son muchos años luchando y al final se ha conseguido”.

Lección en los últimos metros

“La verdad es que toca agradecerle a la selección y al equipo. Al final he sabido estar ahí y he controlado la distancia en el sprint. Es increíble. Ha sido un sprint muy largo. Me han dejado toda la responsabilidad a mí. He arrancado y sabía que era mi distancia”.

Un sueño

“Esta victoria es de toda la selección y la gente que me quiere, la que siempre ha estado ahí. Estoy sin palabras porque no me lo creo. Ser campeón era un sueño para mí, es la mejor victoria de mi carrera. Llevaba seis medallas y al final se pudo conseguir”.

La última bala

“Sabía que no podía fallar y tenía que estar ahí. No podía fallarle a la selección y a la gente”.