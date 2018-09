Enric Mas: “¿El nuevo Contador? No, yo soy Enric Mas”

Enric Mas no quiere compararse con Alberto Contador después de certificar la segunda plaza en la clasificación general de la Vuelta a España 2018 tras su triunfo en la penúltima etapa, en La Gallina, y aseguró que ya le gustaría “conseguir las victorias” que logró el corredor pinteño.

Mas, que logró el mejor resultado de un ciclista balear en una ‘grande 42 años después, quiere forjar su propia carrera con apenas 23 años. “¿El nuevo Contador? No, yo soy Enric Mas. Sólo me gustaría conseguir sus victorias y también me gusta como corre, pero me quedo con lo que tengo”, dijo el ciclista de Artá.

“Ha sido una etapa muy dura, el equipo Astana ha hecho buen trabajo en favor de Miguel Angel López y él también ha estado impresionante. Hay que darle la enhorabuena, estoy contentísimo del trabajo que hemos hecho hoy”, manifestó Mas en la línea de meta antes de relatar cómo fue su ataque.

“He visto que arrancaba Simón Yates, y por suerte he tenido fuerzas para irme con él. He tirado a tope, es mi segunda victoria. Soy joven estoy disfrutando de esta vuelta, no tengo palabras“, añadió el mallorquín, que se ha quedado a 1:46 del liderato del inglés.

“Igual no termino de lo cansado que estoy”, bromeó antes de la última etapa. “Hoy me lo conocía muy bien porque esta zona es mi casa, la bajada de la Comella sobre todo y eso me ha favorecido. Hemos cogido a Nario Quintana y Miguel Ángel López y yo nos hemos entendido muy bien. Estoy contentísimo, la temporada finaliza para mi equipo con 64 victorias, encantado”, sentenció.