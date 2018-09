Indurain: “Nairo tiene que aceptar las críticas y mejorar para la próxima vez”

La Vuelta a España enfoca las últimas rampas que dirimirán el vencedor final que saldrá de la terna compuesta por Simon Yates, Alejandro Valverde y Enric Mas. Al menos eso piensa un Miguel Indurain (Villana, 16 de julio de 1964) que está considerado como uno de los mejores ciclistas de la historia y por supuesto, el mejor que ha nacido en nuestro país. Su currículo le avala: cinco Tour de Francia, dos Giro de Italia, un oro olímpico y otro en un campeonato del mundo son bagaje suficiente como para escuchar cuando habla. Así que horas antes de que se decida qué corredor se subirá a lo más alto del podio en Madrid, la leyenda del deporte español charla con OKDIARIO.

Pregunta: Llegan los días decisivos de la carrera y hay cuatro corredores en minuto y medio. Está siendo una Vuelta de quilates.

Respuesta: Está muy interesante. Hasta la última semana no se ha decidido quién puede ser el ganador. Eso se debe a que hay mucha igualdad hoy en día en el ciclismo. Los corredores están dando un buen espectáculo, desde el sillón se ve muy bien pero las rampas que están subiendo son muy difíciles de gestionar.

P: Y cuando nadie lo esperaba, Valverde se ha convertido en el líder absoluto del Movistar.

R: Sí. Por fuerza, por la situación de carrera y por sus ganas es el que mejor está. Sigue erre que erre, gracias a su experiencia ha sabido gestionar muy bien los esfuerzos. El otro día me dijo que después del Tour se había tomado un pequeño descanso. Sabe como organizarse y está dando muy buenos resultados.

P: ¿Le dará para ganar la Vuelta?

R: No es el Valverde de los buenos tiempos, pero mentalmente está a tope y es un luchador. Sabe dosificar bien los esfuerzos y va a tope. Ahí están sus resultados. Aunque no tenga el punch de cuando era joven y marcaba diferencias, ahora está entre los favoritos.

P: Dentro de esos favoritos no está Nairo, que es cuarto en la general.

R: No le están saliendo las cosas. Lleva un año y medio que quiere pero no ha encontrado el golpe de pedal que tenía en los últimos años.

P: Le están cayendo muchos palos…

R: Los deportistas estamos para las duras y para las maduras. Cuando la cosa va bien son todo halagos y cuando no te salen vienen las críticas. Él lo está intentando y está luchando pero a veces la temporada no te sale bien por lesiones, catarros o simplemente porque no has encontrado el golpe de pedal que esperas… Si hay críticas hay que intentar aceptarlas y mejorar la próxima vez.

P: ¿Le falta hambre?

R: No, yo creo que le pone ganas e interés. Siempre ha demostrado que lucha a tope en situaciones duras y de inclemencias. Siempre ha dado todo lo que tiene. Cuando uno da todo lo que tiene y uno puede más… Una cosa es que los fans quieran que siga al máximo nivel. También hay que tener en cuenta que en el ciclismo de hoy en día hay mucha igualdad. Cuando bajas un peldaño te pasan tres corredores.

P: ¿Puede llegar a ser contraproducente acudir a un gran vuelta con varios líderes?

R: Es mejor tener dos líderes que no tener ninguno. El Movistar tiene grandes corredores y todos con opciones de llegar por la victoria. Después la carrera pone a cada uno en su sitio con las caídas, pinchazos o desfallecimientos. Ellos han gestionado todo bien hasta la última semana ahora el que ha respondido ha ido para arriba. Es un equipo con experiencia y seguro que saben como dar aire a todos para que cada uno se pueda lucir en su terreno.

P: Pero puede que no tengan las ideas muy claras.

R: A veces se dan situaciones que ataca uno y se queda otro pero son situaciones de carrera. Eso no se puede evitar. El desfallecimiento viene cuando menos te lo esperas. Pero te digo, mejor tener dos buenos que no tener ninguno como hay equipos potentes que por desgracia a su corredor no le han salido las cosas. Mientras tengas dos opciones está estupendo.

P: ¿Ve acertada la decisión de llevar a dos ‘gallos’ a una carrera?

R: Cada uno gestiona su casa como puede. Tienen buen equipo y muy buenos corredores. También hay otros como Marc Soler y los jóvenes que hay que darles carreras. Es mejor tener dos buenos que no como otros equipos que no tienen ninguno.

P: En los últimos años se está apostando por puertos duros que favorecen el espectáculo. Igual a usted no le favorecería…

R: La afición demanda que quiere ver eso y al final la organización tiene que decidir. Han buscado este tipo de recorridos que a uno les gusta más y a otros menos. A mí particularmente no es lo que más me gusta pero es el nuevo espectáculo.

P: El ciclismo sigue enganchando y las audiencias suben. ¿Se ha superado la lacra del dopaje?

R: Yo creo que sí. Se ha trabajado bastante bien desde todos los estamentos del ciclismo: corredores, equipos, organizadores… Se han puesto a trabajar en la misma dirección. Hay casos porque somos tantos que siempre hay alguno pero en general está controlado.

P: Y ahora los españoles tenemos un motivo para ilusionarnos: Enric Mas.

R: Le presionamos mucho. Es un chaval joven. El año pasado Alberto (Contador) le puso como su sucesor. Este año ha trabajado bien y es un corredor completo y que tiene calidad. Lo que pasa que la presión de todos al catalogarle como la esperanza en la Vuelta le ha pesado. Bajó el rendimiento pero después se ha venido arriba y está acabando de forma perfecta. Este corredor y otros como Marc Soler son el futuro. Lo ha dejado Alberto, Purito, Valverde está en los últimos años, hay que apostar por las nuevas generaciones.

P: ¿Tiene clavada la espina de la Vuelta a España?

R: Es una de ellas junto con los Mundiales, las Clásicas… No pude conseguir todo lo que me proponía pero tengo un buen palmarés. En la Vuelta empecé muy bien en 1985, de hecho, soy el líder más joven hasta ahora. Hice segundo en el prólogo y un segundo puesto pero el resto no conseguí acabar o no acudí por el calendario. Era en abril, una época muy mala para mí por las alergías. Al final busqué otros recorridos y me fui para Tour o Giro.

P: ¿Por quién apuesto para la victoria final?

R: Yates está muy fuerte y Valverde cada vez va a mejor. Todos tienen esperanza de que al británico, como ya pasó en el Giro, se le haga largo pero no sé, es un corredor que ya tiene experiencia e imagino que aprendió de lo que le sucedió en Italia. Alejandro, Simon y Enric están ahí. El orden no sé como será pero entre los tres estará el ganador.