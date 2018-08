Amputan una pierna a Adrien Costa, una de las grandes promesas del ciclismo mundial

El nombre de Adrien Costa aparecía, por méritos propios, en un lugar de privilegio entre los candidatos a dominar el ciclismo en carretera en los próximos años. El norteamericano de 20 años contaba en su haber con etapas en el Tour del Porvenir y el Tour de Bretaña, además de haberse proclamado campeón del mundo contrarreloj en categoría junior, pero un desgraciado accidente de montaña ha acabado con su carrera de forma prematura, repentina y desgraciada.

Costa, apartado de la competición en el último año debido a la fatiga y la necesidad de no desgastarse demasiado pronto, estaba realizando una actividad de escalada en California cuando una roca se desprendió y acabó aplastándole. A pesar de que en algún momento se temió por su vida, Adrien fue rescatado finalmente, con la inevitable consecuencia de la amputación de una de sus piernas por encima de la rodilla.

Decidido a regresar a los estudios, Costa dejó el ciclismo en abril de 2017, después de pasar por las filas del Quick Step y el Axeon Hagens Berman. La decisión fue cuanto menos sorprendente, pues junto a Egan Bernal, actual ciclista del Sky, representaba la gran promesa del ciclismo mundial, pero meses después, ya en 2018, reconoció no estar aún preparado para volver a la competición. “No estoy listo para regresar todavía. Cuando más lo pensaba, más me daba cuenta que no quería mantener un lugar en el equipo, porque era quitarle la oportunidad a alguien. Desde que dejé de competir he aprendido mucho sobre mí y me di cuenta de lo que me desequilibraba el ciclismo”, afirmó.

Tras el desgraciado accidente, la vida de Costa se apartará definitivamente del ciclismo profesional, contando con la alternativa de la competición paralímpica en caso de optar por un regreso a la bicicleta. Sus compañeros en el equipo Axeon están recogiendo fondos para ayudar a Adrien en la recuperación de la operación, y la cantidad, que promete seguir subiendo, ya alcanza los 50.000 dólares.