Omar Fraile: “No podía soñar una victoria en el Tour de Francia”

Omar Fraile consigue la primera victoria española en el Tour de Francia 2018

Omar Fraile habló tras proclamarse ganador de la etapa 14 del Tour de Francia 2018, una victoria que le sabe a gloria, tal y como afirmó tras bajarse de la bicicleta.

Victoria

“Es un día increíble para mi. Soñamos con esta victoria y hemos trabajado muy duro y por fin ha llegado. Una victoria en el Tour de Francia que la verdad no podía soñarlo”.

Ataque final

“Pegaba mucho viento de cara y sabía que Stuyven estaba gastando mucho. En la subida tenía buenas piernas y he querido probar desde abajo y me he ido solo en su captura. A falta de 500 metros de coronar he podido pasarle y a falta de 200 me he visto ganador”.

Su mejor victoria

“Es la victoria más grande que he conseguido, es increíble. Para un corredor como yo es lo más grande que puede conseguir”.

Gran subida

“Tenía muy estudiada la subida, pero se me ha hecho más larga”.