Jungels se fotografía el cuerpo lleno de heridas y muestra la dureza del pavé en el Tour de Francia

La novena etapa del Tour de Francia, que incluyó hasta 15 tramos de pavé, se ha convertido ya en uno de los grandes acontecimientos de la presente edición de la ronda gala. La dureza de los adoquines mermó el físico de gran parte de los corredores, que acabaron con heridas y magulladuras, y uno de los que más sufrió, el luxemburgués Bob Jungels, quiso inmortalizar su cuerpo en una imagen que está dando la vuelta al mundo.

El corredor de Quick-Step se cayó en uno de los tramos, pero pudo acabar la etapa a pesar de ello, y utilizó su cuenta de Twitter para compartir una fotografía en la que aparece desnudo y tapado con una toalla, después del tratamiento para sus heridas. Jungels acompañó la instantánea de un mensaje motivador. “De vuelta del infierno, todo curado y camino a las escaladas”.

Back from the hell of the north, all healed up and onto the climbs ✌🏼

📸 @sigfrid_eggers #waytoride #TheWolfPack pic.twitter.com/lrlz6FvVtZ

— Bob Jungels (@BobJungels) July 16, 2018