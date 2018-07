Groenewegen sorprende a Gaviria y Sagan en un tostón de etapa

Dylan Groenewegen había sido el sprinter revelación de la temporada. Victorias y más victorias le contemplaban en primavera, pero cuando ha llegado el Tour las cosas se le habían torcido. Su inexperiencia –con apenas 25 años– le había jugado alguna que otra mala pasada para verse cara a cara con Peter Sagan y Fernando Gaviria.

En la etapa más larga, y también más lenta del presente Tour, los sprinters pudieron disputar un duelo al sol limpio en las inmensas rectas de Chartres con el holandés, por fin, pudiendo soltar su pierna. La llegada la dominó una vez más un Quick Step que dejó a Gaviria a 300 metros de la meta.

El colombiano arrancó con toda su potencia buscando el hat-trick de victorias en el Tour, pero repentinamente aparecieron actores secundarios inesperados hasta la fecha. Cavendish se dejó ver, pero también un Groenewegen que arrancó por el exterior para sorprender a todos los rivales.

El holandés le robó la cartera a un Gaviria y un Sagan que completaron el podio de una etapa en la que el holandés mandó a callar en su celebración a todos los que criticaban por sus pobres actuaciones en los cuatro sprints precedentes.

🤫🇳🇱 After the Champs-Elysées last year, Groenewegen wins in Chartres!

🤫🇳🇱 Après les Champs l'année dernière, Groenewegen s'impose à Chartres !#TDF2018 pic.twitter.com/tNLwPvJn0E

— Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2018