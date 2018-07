Doblete de Sagan: victoria y maillot amarillo en la segunda etapa del Tour

Peter Sagan sigue ampliando su leyenda. El tricampeón del mundo de ciclismo en ruta se impuso en un sprint de oportunista en la segunda etapa después de una caída masiva a 1,4 kilómetros de meta en la que se vio implicada el ex líder Fernando Gaviria. En el transcurso de la jornada, el español Luis León Sánchez abandonó tras sufrir una grave lesión en el codo al caerse contra una isleta.

La jornada comenzó con una fuga de tres corredores de salida en la que únicamente sobrevivió el veteranísimo Sylvain Chavanel. El ex campeón francés se dio un homenaje por los pueblos de la región del Vendee llegando a estar fugado casi 170 kilómetros antes de que el pelotón tumbase su intentona imposible de llegar a meta.

Los últimos kilómetros se caracterizaron por los nervios de los favoritos después de ver la escabechina del primer día. Todos los equipos grandes trabajaron para ir en buena posición, pero no todos caben en las primeras posiciones. Y eso vio en la curva a 1,4 kilómetros cuando unos 20 corredores se cayeron en una curva en la que no cabían todos afectando al ex líder Gaviria.

Los 15 que llegaron adelantados a la meta –no se picó tiempo al resto del pelotón por estar dentro de los últimos 3 kilómetros la caída– se disputaron un sprint en el que Peter Sagan impuso su experiencia para saber saltar en el momento adecuado. Demare abrió las hostilidades, Sagan le esperó y cazó y luego supo abortar la remontada de Colbrelli, quien perdió por un tubular.

Mañana toca contrarreloj por equipos con nuevo cambio de líder previsiblemente. Gaviria podría recuperarlo, aunque ojo al Sky con Geraint Thomas, quien casualmente cazó un segundo de bonificación para coger el amarillo. El lugarteniente de Froome tiene muchas opciones.