El Tour veta a Froome

El Tour de Francia no permitirá a su último campeón participar en la presente edición de la carrera por etapas más famosa del mundo. Chris Froome, según informa el diario Le Monde, ha sido vetado por la ronda gala para formar parte del elenco inicial de corredores debido a tener abierto un procedimiento por dopaje, que deriva de su positivo por salbutamol en la Vuelta a España 2017.

Froome, de confirmarse esta información, no podrá tomar la salida el próximo 7 de julio en una carrera de la que ha salido vencedor hasta en cuatro ocasiones. El Tour no quiere que suceda lo mismo que en el Giro de Italia, donde el triunfo de Froome está puesto en duda hasta que se confirme o no su positivo por consumir sustancias dopantes.

La ASO, propietaria del Tour, habría escrito al equipo Sky para informarle de su decisión y solicitar la no inclusión de Froome en el equipo definitivo para la carrera. El conjunto inglés, por su parte, tomó la decisión de recurrir ante el Comité Nacional Olímpico francés, donde podría contar con una resolución el próximo miércoles, un día después de la audiencia.

La ronda francesa tiene derecho a rechazar la participación en el evento o excluirlo de un equipo o cualquiera de sus miembros cuya presencia podría dañar la imagen o reputación del mismo, según el artículo 28 de la Unión Ciclista Internacional.