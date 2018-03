El día que Indurain pidió no compartir habitación con Perico Delgado

Miguel Indurain sigue siendo el ciclista español más laureado. Con cinco Tour de Francia, dos Giro de Italia, el oro olímpico de Atlanta 96, el título mundial de contrarreloj de 1995 puede presumir de un palmarés envidiable. Aunque su carrera también está llena de anécdotas. Algunas de ellas se han visto recogidas en la biografía “Indurain, la historia definitiva del mejor corredor del Tour de Francia” escrita por Alasdair Fotheringham.

Uno de los relatos más curioso de este libro se centra en una anécdota entre Perico Delgado y el propio Indurain en el Tour de 1991. Eusebio Unzué, director de Banesto, y José Miguel Echávarri, decidieron compartiesen habitación, pero la iniciativa no salió bien.

Perico relata como un día Indurain pidió que le cambiasen de compañero: “Le pregunté: ‘Oye, ¿qué pasa con Miguel?’ y me contestó: ‘No quiere estar en la misma habitación que tú’. Mi primera reacción fue ‘¿Quéééé?’, pero entonces fui en busca de Miguel y le pregunté que había pasado y me respondió: ‘Uf, Pedro, lo siento pero lo estoy pasando muy mal contigo en la habitación’“.

La razón por la que el ganador de cinco Tour pidió el relevo de compañero fue por culpa de la alimentación. “Es porque me haces sentir mucha hambre”, le confesó Indurain a un Perico que explica así el episodio: “Es cierto que Miguel debía controlar su peso, y figúrate, llega a la habitación después de la etapa y me encuentra allí atiborrándome con un bocadillo, una cerveza, unos pastelitos y tal vez suelto un gran eructo después, mientras que él solo toma un poco de muesli. Creo que en algún momento Miguel me dijo ‘Ya he sufrido bastante sobre la bici para encima tener que aguantar cómo te pones las botas'”.