Valverde vuelve a exhibirse y sentencia la Vuelta a la Comunidad Valenciana

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) venció este sábado en la etapa reina de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, de 184,2 kilómetros entre Orihuela y Cocentaina, superando en el ascenso final al británico Adam Yates (Mitchelton-Scott) para conseguir una renta cómoda de cara a la última etapa, en la que podrá certificar la victoria general.

Como ya hiciera el pasado jueves en la segunda jornada, el murciano volvió a ser el más fuerte del pelotón y pudo rematar el trabajo de Movistar Team durante toda la etapa, para conseguir el 110º triunfo de su palmarés.

En su vuelta a la competición tras la dura caída en el pasado Tour de Francia que le hizo decir adiós a la temporada, Valverde demostró su buena recuperación y estado de forma para aguantar los ataques rivales y superar en la dura rampa del Alto de las Canteras a un Yates que contaba con unos metros de ventaja.

De esta forma, el ciclista murciano cuenta con 14 segundos de ventaja con respecto a su compatriota Luis León Sánchez (Astana) y con 26 al danés Jakob Fuglsang (Astana) de cara a la quinta y última etapa, de 135,2 kilómetros entre Paterna y Valencia.

El seis veces medallista mundial en ruta, quiso agradecer a sus compañeros el “impresionante trabajo” realizado y su ayuda para controlar los ataques del equipo Sky. Además, el ganador de la Vuelta a España 2009 sonrió tras su segunda victoria del curso y bromeó con haber vuelto “más fuerte” tras la lesión.

“Lo primero es dar las gracias al equipo porque su trabajo durante todo el día ha sido impresionante. Se ha salido rapidísimo y nos han atacado por todos los lados. Sobre todo Sky lo ha intentado a tope en la primera pasada por Cocentaina”, afirmó en declaraciones recogidas por su equipo.

“Cuando se ha marchado Kwiatkowski hemos acelerado, pero al final nos hemos dado cuenta de que le teníamos que dejar marchar porque si no el equipo se nos debilitaba mucho. Han intentado meter delante un tercer hombre y ahí ya sí que he salido yo personalmente a neutralizarle. Lo bueno es que mis compañeros han logrado mantenerse delante y así hemos podido controlarlo muy bien”, añadió.

“Al final, tenía que rematar la gran faena de todo el equipo. El triunfo me sabe fenomenal. Sigo como líder y ya segunda victoria en apenas siete días de competición… Ya no sé si he vuelto más fuerte incluso que antes”, concluyó entre risas.