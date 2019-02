Bartomeu: “He hablado con Neymar y su padre, pero que vuelva no es posible”

Bartomeu habló sobre la posibilidad de fichar a Neymar en una entrevista concedida al programa 'Sin Concesiones'

Josep María Bartomeu habló sobre la posibilidad de fichar a Neymar y descartó su llegada en una entrevista concedida al programa Sin Concesiones. El presidente del Barcelona dejó claro que ha hablado con el futbolista pero que su fichaje no es posible. También confirmó que Valverde será el entrenador del equipo culé la próxima temporada.

Neymar

“He hablado estos meses con Neymar y su padre, pero nunca para decirme que querían volver. Que me conste, no han hablado por eso con otros directivos. Su club no lo quiere vender así que que vuelva no es posible”.

Renovación de Messi

“Messi es un gran profesional. Tiene su rol como líder del equipo bien asumido, pero su renovación no será inminente aunque queden 2 años de contrato. No me iré de la presidencia sin renovarle”.

Continuidad de Valverde

“Ernesto será el entrenador del Barça la temporada que viene. Hablamos con él y está muy entusiasmado con la incorporación de jugadores jóvenes como son De Jong o lo ha sido Arthur”.

Renovación de Jordi Alba

“Va tirando… aunque ambas partes queremos llegar a un acuerdo. Él quiere seguir y nosotros queremos que siga. Es el mejor lateral zurdo del mundo y le estamos ofreciendo un contrato a la altura”.

Jovic

“No sé si Jovic está en la lista, no me han informado. He leído que la dirección deportiva le sigue, pero no me han informado sobre ello”.

Coutinho

“El momento de Coutinho es cierto que es difícil, pero durante la temporada todos los jugadores tienen altibajos. El club apuesta firmemente por él”.