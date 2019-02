Piqué y Javier Tebas han llegado a un acuerdo para que la Liga patrocine la Copa Davis organizada por el jugador del Barcelona. Ahora son socios, pero antes fueron enemigos íntimos

La Liga se ha sumado a la lista de patrocinadores oficiales de la Copa Davis organizada por Gerard Piqué. Javier Tebas y el central del Barcelona han llegado a un acuerdo para que la competición española se convierta en sponsor del gran evento tenístico a nivel de selecciones, un pacto que es cuanto menos curioso, pues el futbolista del Barça y el presidente de la Patronal no se han llevado muy bien durante los últimos años, habiendo desplantes graves de por medio entre ambos, sobre todo de Piqué a Tebas.

Uno de los más sonados data del año 2017 en un partido de Liga entre el Barcelona y el Villarreal. Un encuentro marcado por la polémica actuación arbitral de Iglesias Villanueva, que no señaló penalti tras una mano de Bruno Soriano dentro del área. Una vez acabó el choque, presenciado por Javier Tebas desde el palco, Gerard Piqué no dudo a retar al presidente de LaLiga desde el césped. Fijó su mirada y señaló con su dedo índice hacia el palco, gritando: “¿Lo has visto? Sí, tú, tú”. Minutos después, en zona mixta fue cuestionado por el receptor de ese desplante, y lo dejó caer sin afirmarlo. “¿Para quién iba la frase? Él lo sabe”.

Esta misma temporada, el central catalán lanzó otro dardo envenenado a Tebas y a LaLiga, con la que ahora ha llegado a un acuerdo para que patrocine su Copa Davis. Tras el Valladolid-Barcelona de la segunda jornada liguera, Piqué se quedó a gusto: “El partido ha sido trabado por el estado del campo. Si queremos vender el producto fuera, lo primero sería bueno que miráramos lo que tenemos aquí en casa. Queremos ir a Estados Unidos y llevar a los jugadores allí, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable, es una vergüenza. El riesgo de lesión para los jugadores… es vergonzoso. Creo que los responsables deben tomar cartas en el asunto y que lo arreglen, porque lo de hoy ha sido lamentable”.

Tampoco es Javier Tebas una persona que se calle lo que piensa. Tras uno de los desprecios de Piqué al Espanyol, el máximo responsable de LaLiga dijo lo siguiente públicamente: “Nosotros no tenemos competencia para sancionar a jugadores, eso un tema del Comité de Competición, que valorará las palabras de Piqué. La verdad, yo creo que sus palabras no fueron afortunadas”. En definitiva, dos enemigos íntimos que van a pasar a ser socis en el marco de la Copa Davis. Poderoso caballero es don dinero…