Valverde da largas al Barça: “No sé lo que haré la próxima temporada”

Ernesto Valverde sigue dando largas al Barcelona. El técnico azulgrana, que acaba contrato en junio, aún no tiene claro si seguirá de azulgrana la próxima campaña. Lo dice hasta en los medios oficiales del club: "Aún no sé lo que haré la próxima temporada".

Bajo el título Valverde, any II, el entrenador del Barça fue entrevistado en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva. A solas con Barça TV y en una larguísima entrevista de 57 minutos, la mejor pregunta se guardó para el final. “¿Sabe ya qué hará la próxima temporada?”, le preguntó. Valverde contestó con un “no” extendido en el que mantuvo la incertidumbre sobre su futuro.

No fue una sorpresa. Ernesto Valverde prefiere, de momento, esperar. “Si en esto del fútbol, quién lo sabe. Ya sabemos cómo son las cosas. No pienso nunca en lo que es el largo plazo o el larguísimo plazo porque igual dos meses es larguísimo plazo para nosotros. Si ganas un partido, todo el mundo está contento y si lo pierdes todo el mundo te está mirando. Y lo quiero es que todo el mundo esté bien y esté satisfecho con el trabajo que haces”.

¿Se puede desconectar en Navidad?

Sí, sobre todo al principio. Luego, cuando tienes que volver tienes que pensar en el mes que te espera pero al final este parón a nosotros nos viene bien para estar con la familia. Tienes que hacer balance pero también olvidarte de todo y cargar pilas.

Llegan bien al inicio de 2019

Las primeras vueltas, o el tramo desde agosto a Navidad, no ganas nada porque te queda la otra mitad de la temporada, pero se pueden perder muchas cosas. No nos vamos a engañar. El año pasado, nuestro primera vuelta fue prácticamente definitiva para ganar el título. La primera vuelta fue fundamental. Creo que lo estamos llevando bien. Hemos estado a veces mejor, a veces peor, pero en la dinámica que tenemos.

¿Piensa mucho en el doblete del año pasado?

No miro atrás mucho, la verdad. Y no creo que tenga que ser un reflejo del anterior. Son etapas pasadas. No se me olvida que por ejemplo perdimos solo un partido en la Liga, pero este equipo es diferente. Evidentemente, la experiencia siempre me sirve pero prefiero mirarme en lo que tengo más adelante.

¿El mejor partido del año pasado fue la final de Copa?

No sé, debería echar la vista atrás. Es posible. Es verdad que estábamos muy mentalizados. Estábamos en una situación complicada y nos teníamos que reafirmar. Hay partidos en los que tienes que jugar bien. En un Clásico, en una final, tienes que aparecer o significarte. Luego te pueden superar o no.

¿Qué le sugiere haber entrenado a Iniesta?

Fue una suerte increíble decir que he sido su último entrenador en el Barça y compartir el año anterior con él por todo lo que nos dio. Todo lo que significaba en el vestuario, en el estadio, en cualquier campo. Hubiese soñado con despedirme con un partido como el de Iniesta. Él tenía grabado ese partido. Eso permanece en la memoria de la gente.

¿Cómo está viendo la adaptación de Lenglet y Arthur?

Lenglet ya conocía LaLiga lo cual es una ventaja para acostumbrarse al ritmo de los partidos. También a las exigencias que hay en la defensa. Y por las lesiones se ha convertido en indispensable. El caso de Arthur es diferente porque no conocía LaLiga y jugaba a un ritmo diferente. Pero ha encajado muy bien porque sus características se amoldan al estilo del Barça.

¿Vidal le ha ido convenciendo?

El fichaje de Vidal lo asemejo al de Paulinho. Cuando llega, la gente piensa por qué este fichaje o no pero son jugadores que son competidores fuertes, que han jugado grandes Ligas y han jugado grandes partidos. Y son jugadores de recorrido que dan su rendimiento. Sabes que va a jugar igual contra la Cultural que contra el Madrid. Es un rendimiento que queremos los entrenadores. Dan fiabilidad. Y luego, estos fichajes se hacen porque sus cualidades son completamente distintas a los demás. Eso no se valora en determinados medios. Sé que tenemos jugadores como Busquets, canteranos, jugadores de posición. También necesitamos jugadores que vayan a la presión, que empujen al equipo. Y el fútbol es de imitación. Si hay jugadores que se echan al equipo encima, el resto le acompañan.

¿Cómo ayudará Murillo?

Estando en una situación como la nuestra, necesitábamos un jugador que tuviera experiencia, conociera LaLiga y pudiera rendir inmediatamente. Para nosotros era una prioridad porque es lo que estábamos buscando y sabemos que nos puede ayudar porque ahora vienen los partidos de Liga y Copa y hay que estar cubiertos. Digamos que era una situación de emergencia.

¿Ha faltado algo de regularidad este año?

LaLiga este año es diferente a la de la pasada. Está todo muy apretado pero como dices, uno hace abstracción de las situaciones que has vivido, de algunas que podíamos haber hecho mejor porque eso te da la mejora. Si el análisis viene sólo porque el resto de equipos han mejorado, parece que te lavas las manos. Ha habido dos partidos en los que no hemos estado bien como contra el Betis y el Leganés. Ha habido otros que no hemos ganado como el día del Girona o el del Athletic.

¿Qué partidos de Liga le dejan más satisfecho?

Me quedaría con el 5-1, claro. Hemos jugado un derbi con el Espanyol y hemos ganado 0-4. Hemos tenido grandes momentos en LaLiga. Al final somos líderes por algo.

¿Le sorprendió que fuese el último partido de Lopetegui?

Cuando cesan a un entrenador, para los entrenadores que estamos en activo no es una buena noticia. Sabemos a lo que estamos expuestos los entrenadores. La profesión es así. La carga ambiental es grande y más en clubes como Barça o Madrid. Lo lamento porque es compañero mío y no me gusta que echen entrenadores.

Dembélé es un jugador que marca

Es la primera temporada completa de Dembélé. El año pasado cuando entró la temporada ya estaba lanzada y había tenido una lesión larga. Cuando eso pasa, primero te tienes que meter en la dinámica del equipo. Luego tuvo alguna lesión que le paró porque no es fácil incorporarse después de cuatro meses sin jugar. Y en ese momento el equipo llevaba una línea determinada. Este año ha sido diferente. Si es que tiene un gran talento y lo queremos ver en el campo. Esperamos que sea más aún.

Algo que le haya sorprendido de Messi

Sorprendido no porque al final lo ves y siempre le encanta jugar y competir. Es un competidor nato. Pero resaltaría de él su grado de responsabilidad respecto al equipo. Que esté en cada partido, en cada competición. Él tiene un sentido de la responsabilidad hacia el equipo muy grande. Siempre quiere jugar cuando está lesionado, quiere jugar cuando tiene molestias. Cuando tiene que aparecer, aparece. Cuando hay un partido importante está el primero. Eso es difícil hacerlo permanentemente. Hay que tener una gran fuerza mental. Competidor, no he visto uno igual.

¿Le ve especialmente motivado para la Champions?

Él también estaba especialmente motivado el año pasado, pero lo está claro. Él es consciente de lo que quiere la afición y lo que quiere la gente. Sabemos que es una competición que no puedes tener un error. A veces ganas o pierdes partidos sin saber cómo. Y él lo tiene en la cabeza, sabe que el entorno y todos estamos luchando por ganar la Champions y en eso estamos.

¿Juega más cómodo Messi con Suárez?

Es lo que ocurre con las dinámicas de juego con jugadores que se conocen. Por eso, no es sólo que fiches a un jugador. Lo que buscas es que haya relaciones y afinidades dentro del campo. Hay jugadores que se entienden con mirarse.

¿Coutinho también puede dar más?

Philippe es un jugador que ha jugado mucho con nosotros. Él también venía de un gran club y nos dio mucho y no nos pudo dar más porque no pudo jugar Champions. Empezó jugando de interior que hemos ido cambiando con el tiempo. Intentamos buscar un equilibrio diferente pero va a jugar normalmente. Ahora le está costando un poco más pero confiamos en él porque es un grandísimo jugador.

Piqué está haciendo una gran temporada…

La verdad es que creo que tanto yo como los culés y los del club están viendo que está haciendo una gran temporada en la que nos encontramos con tres centrales zurdos de inicio. Él en principio era el único central derecho y está respondiendo a un nivel altísimo. A veces da mucho que hablar por cuestiones al margen del fútbol pero contrariamente a otros jugadores u otras personas, entre las que me incluyo y que nos podría descentrar y sacar de sitio, creo que a él no le afecta lo más mínimo. Y creo que eso es de admirar.

¿Le queda una asignatura pendiente?

No tengo ninguna asignatura pendiente, en absoluto. Es una ilusión, como cada año. Las ilusiones se renuevan. No hay garantía de que vayas a ganar pero siempre quieres competir. No hay mucho más. Evidentemente, la experiencia que has tenido antes te sirve pero nada más. Tenemos ilusión.

¿Qué ha aprendido en este año y medio?

Esto es un aprendizaje muy continuo. Aquí cada día pasa algo y tienes que responder de alguna manera. Trato de afrontar con normalidad las situaciones porque nos conocemos todos y todos en el fondo tenemos un objetivo común y es que el Barça sea más grande cada día. Lo acepto y trato de aprender de todo esto que es bastante intenso.

¿Sabe ya lo que va a hacer la próxima temporada?

