Barcelona – Celta, en directo: Liga Santander

Sigue en directo el partido de Liga perteneciente a la jornada 17 que enfrentará al Barcelona y al Celta El Barcelona quiere tres puntos que le aseguren cerrar el año 2018 en lo más alto de la clasificación El Celta llega al Camp Nou con una racha de tres partidos sin perder y con la ilusión de dar la sorpresa

Pese el lío con Dembélé y sus impuntualidades, el francés se ha afianzado en el once dejando en el banquillo nuevamente a Coutinho. Denis Suárez, Arthur, Cillessen, Aleñà, Juan Miranda y Chumi completan el banquillo culé.Lo esperado en ambas escuadras. Salen con todo tanto Valverde como Cardoso para esta decimoséptima jornada de la Liga Santander. Y estos son los que alinea Miguel Cardoso: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araújo, Costas, Mazán; Blais Méndez, Yokuslu, Jozabed, Boufal; Iago Aspas y Maxi Gómez.¡Y también tenemos el once del Celta de Vigo!Estos son los once jugadores que alinea Ernesto Valverde: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Dembélé, Leo Messi y Luis Suárez.¡Ya tenemos el once del Barcelona!

Estamos a la espera de quiénes serán los 22 jugadores que saltarán al Camp Nou a partir de las 18:30. Leo Messi e Iago Aspas, puntales de ambos equipos, estarán entre ellos.El objetivo para los de Ernesto Valverde no es otro que llegar a Nochevieja como líderes, afianzando su estatus de favorito. Con los deberes hechos en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, cerrar el año con triunfo en LaLiga, la que defienden tras el doblete del pasado curso, sería cerrar el año sin contratiempos.Novenos en la tabla, los vigueses saben que cerrar el 2018 puntuando en el Camp Nou sería bueno a todos los niveles. Pero el Barça, delante de su público, es un oponente de enjundia y más si está dolido como puede estarlo ante un Celta incómodo y urticante para ellos en los últimos tiempos.La pasada temporada el Celta arrancó un empate en Balaídos ante el Barça pero también arañó un punto en el Camp Nou, con sendos 2-2; hace dos y tres años ganó a los culés en Vigo y hace cuatro campañas asaltó el feudo blaugrana por 0-1, si bien también ha salido goleado en otras ocasiones.¡Muy buenas tardes! El Barcelona recibe al Celta en la decimoséptima jornada de la Liga Santander, con la intención de poner un buen broche al año 2018 e irse a las fiestas navideñas como líder, aunque para ello tendrá que superar a un rival irregular pero que sabe muy bien cómo puntuar en el Camp Nou.