Nuevo lío con Dembélé: llega dos horas tarde al entrenamiento

Dembélé ha reincidido un mes después de no presentarse en el entrenamiento y quedarse fuera de la convocatoria ante el Betis

Ousmane Dembélé ha vuelto a las andadas y ha llegado dos horas tarde al entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. La sesión estaba prevista para las 11 horas, pero el futbolista, autor del tercer tanto en el derbi frente al Espanyol, se ha presentado a las 13 horas, según han informado RAC1 y Mundo Deportivo.

Apenas un mes después de que se quedara fuera de la convocatoria ante el Betis, el francés lo ha vuelto a hacer. Aquel día no asistió al entrenamiento del jueves 8 de noviembre y desde el club no consiguieron localizarle, aunque dijeron que su ausencia era debida a una gastroenteritis. Pero parece que el jugador no aprende. Justo cuando empezaba a recuperar su mejor nivel y a ser del equipo titular, ha vuelto a llegar tarde.

Esta vez sí acudió a la ciudad deportiva. Sin embargo, Dembélé se entrenó en solitario el día después del encuentro ante el Espanyol. Mientras que otros jugadores titulares como Ter Stegen, Busquets, Rakitic, Semedo, Jordi Alba y Arturo Vidal sí que estuvieron en la sesión. Este retraso podría costarle caro al extremo azulgrana, a dos días del último partido de la fase de grupos ante el Tottenham.

La última vez, su falta le costó la convocatoria y ahora llevaba varios partidos siendo titular y marcando goles. En aquella ocasión ni siquiera Valverde lo escondió y desde el club le reprendieron fuertemente. El técnico azulgrana hablará este lunes en rueda de prensa y a buen seguro que el delantero centrará las preguntas.